У Києві медсестра тубдиспансеру продавала наркотики

У Києві затримано медсестру туберкульозного диспансеру, яка тривалий час займалася реалізацією сухого канабісу на робочому місці.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві, її було затримано сьогодні вночі, коли вона продавала чергову партію наркотику під час чергування у медзакладі.

В главку зазначили, що медсестра, за попередніми даними, впродовж 3-х місяців продавала наркортичну речовину. Зокрема, 50 г канабісу коштували в неї 400 грн.

Під час обшуку на місці скоєння злочину в неї було вилучено понад 0,5 кг висушеного зілля.

Жінку затримано. Наразі вирішується питання про порушення проти неї кримінальної справи.