Мер Хмельницького просить Азарова посприяти у відновленні подачі гарячої води

Міський голова Хмельницького Сергій Мельник звернувся з проханням до прем’єр-міністра Миколи Азарова посприяти у вирішенні питання відновлення подачі гарячої води у квартири городян.

По це йдеться у сьогоднішньому листі мера до прем`єр-міністра, який є у розпорядженні УНІАН.

Мер зауважив, що протягом 6-10 вересня цього року ПАТ “Хмельницькгаз” відімкнуло від газопостачання котельні міста і наразі газопостачання не відновлено.

Разом з тим, НАК “Нафтогаз України” виділив на першу декаду жовтня ліміт газу 140 тис. куб. м для гарячого водопостачання лише дитячих садків та лікарень.

“Дитячі садки і школи розташовані по всьому місту і при такому малому навантажені у теплопостачальних підприємств не має технічної можливості надавати їм окремо гарячу воду від центральних котелень. Все це призводить до соціальної напруги і невдоволеності мешканців міста, які отримували гарячу воду щоденно і безперебійно”, - наголосив у листі міський голова Хмельницького.

С.Мельник додав, що всі платіжні зобов’язання за розрахунками за спожитий природний газ з врахуванням невідшкодованої різниці у тарифах перед газопостачальними підприємствами виконані.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого заступника Хмельницького міського голови Олександра Віннікова, сума боргу різниці в тарифах для хмельницьких комунальників становить близько 60 млн грн.

“Наразі важко прогнозувати, коли надійдуть з держави ці кошти. Сподіваємося, що до опалювального сезону у квартирах Хмельницького буде гаряча вода”, – зазначив О.Вінніков.

Він додав, що протягом січня-серпня цього року хмельничани розрахувалися за опалення на 102%.