Госпсуд поновив провадження у справі щодо землі на території Олександрівської лікарні

Господарський суд Києва своєю ухвалою від 28 вересня 2012 року поновив провадження в адміністративній справі щодо визнання протиправним і скасування одного з пунктів рішення Київської міської ради від 10 липня 2003 року про передачу в оренду ТОВ "Житло-Буд" 0,45 га землі по вул. Шовковичній, 39/1-а у Печерському районі Києва, а саме на території Олександрівської лікарні.

Відповідна інформація оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень України.

Як зазначається, справа порушена за позовом заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Державного комітету України з земельних ресурсів. Відповідачі - Київська міська рада та ТОВ «Житло-Буд».

Провадження у справі про визнання недійсним договору оренди зазначеної земельної ділянки було зупинено ухвалою суду від 15 вересня 2011 року

Прокуратура Києва звернулася до суду з клопотанням про поновлення провадження у справі, яке мотивоване “усуненням обставин, що стали підставою для його зупинення”.

В обставинах справи зазначається, що пунктом 1 рішення Київради від 10.07.2003 р. «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею» (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 23.12.2003 р. № 323/1198, від 21.10.04 № 598/2008) припинено право користування частиною земельної ділянки Центральній міській клінічній лікарні площею 0,45 га та передано ТОВ «Житло-Буд» в довгострокову оренду на 15 років для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку.

На виконання даного рішення 07.07.2004 р. між Київрадою та «Житло-Буд» укладено договір оренди вказаної земельної ділянки.

Разом з тим прокуратура зазначає, що комплекс садиби Інституту фізіології ім. Богомольця внесено до державного реєстру як пам`ятка історії монументального мистецтва та археології національного значення. Таким чином, вказує прокурора, спірна земельна ділянка знаходиться на території охоронної зони пам`ятки історії національного значення, на якій забороняється здійснюватися будь-яке будівництво.

Крім того, прокуратура вважає, що підставами для визнання недійсним договору є відсутність погодження з Верховною Радою України вилучення (викупу) спірної земельної ділянки, погодження Головного управління охорони культурної спадщини та реставраційно-відновлювальних робіт проекту відведення земельної ділянки, висновку Спеціалізованого управління протизсувних підземних робіт, а також відсутність висновку землевпорядної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, будівельні роботи на території Олександрівської лікарні активізувались у 2007 році, після чого активістами були організовані цілодобові чергування з метою не допустити зведення багатоповерхівки.

Справу про зупинення будівництва розглядала низка судів.

Київський міський голова Леонід Черновецький своїм розпорядженням від 31 березня 2008 р. зупинив зведення житлового будинку на території лікарні у зв`язку з виявленими порушеннями.

Професор Київського Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Ольга Богомолець у листопаді 2008 р. заявляла, що будівництво на території Олександрівської лікарні знову відновилось під виглядом зведення підпірної стінки одного зі схилів на цій території. Забудовником було вирубано на території існуючого парку ім. Богомольця 226 дерев.

Щодо ситуації з забудовою території цієї лікарні було 4 доручення Президента України.

17 березня 2009 р. Вищий господарський суд України задовольнив касацію Олександрівської лікарні і скасував рішення Київради про землевідведення на її території. Однак представники громадськості Києва через два тижні після прийнятого рішення висловили занепокоєння з приводу того, що представники компанії-забудовника не згортають розпочаті будівельні роботи. В той же час голова КМДА Олександр Попов заявив, що питання про припинення будівництва житлового будинку на території Олександрівської лікарні буде вирішено на користь киян. Він зазначив, що ТОВ «Житло-Буд» в офіційному листі на ім’я голови столичної міськдержадміністрації дало згоду на припинення права користування земельною ділянкою та будівництва житлового будинку на вул. Шовковичній, 39/1-А.