На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло двоє людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, пожежа сталася учора, 7 жовтня, о 23:05 у селі Бурдяківці Борщівського району.

Про загоряння житлового будинку рятувальникам повідомили сусіди загиблих. На місці пожежі рятувальники виявили тіла 47-річного чоловіка-інваліда, власника будинку та його 55-річної співмешканки. За попередніми даними, загиблі під час сну вчаділи, після чого згоріли.

Вогонь повністю знищив будинок, дві господарські будівлі вдалося врятувати. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини територіального управління МНС в області.