На одеському стадіоні гілка з дерева вбила суддю

В Одесі вчора, 7 жовтня, в результаті падіння величезної гілки з всихаючого дерева неподалік від входу на стадіон «Динамо», загинув голова суддівської комісії з тріатлону Володимир Погорєлов

Про це повідомили УНІАН в Одеському обласному відділенні Федерації з тріатлону.

Як розповідають очевидці події, «після оголошення старту дитячих змагань з тріатлону з дерева впала величезна гілка, під якою у цей момент знаходився спортивний суддя В.Погорєлов. Ударом товстої гілки - близько 10 см в діаметрі, що впала на голову судді, його було смертельно травмовано».

Лікарі, які перебували на чергуванні на стадіоні, надали В.Погорєлову першу допомогу, проте одержана травма виявилася несумісною з життям - суддя помер у машині «швидкої допомоги» по дорозі до лікарні.

У зв`язку із загибеллю президента Одеського обласного відділення Федерації з тріатлону України змагання на стадіоні були скасовані.

«В.Погорєлов був ентузіастом своєї справи, щиро любив спорт і робив все для розвитку тріатлону в Одесі. Можна лише припустити, скільки справ залишилися незавершеними, скільки ще талановитих дітей, майбутніх зірок міг розкрити досвідчений фахівець», - зазначається в повідомленні Федерації з тріатлону.