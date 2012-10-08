Рятувальники знайшли двох туристів, що заблукали під час сходження на Говерлу.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 6 жовтня о 10.50 до ТУ МНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що напередодні в районі гори Говерла заблукали двоє туристів з Тернополя, які здійснювали сходження на Говерлу та не повернулись до спортивної бази.

Оперативно для проведення пошуково-рятувальних робіт виїхали рятувальники Ворохтянського районного відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення ТУ МНС в області в складі 5 чоловік та 1 одиниці техніки.

О 13:30 рятувальники знайшли заблукалих туристів в районі гори Пожежевська (1822 м) та провели їх до спортивної бази. Стан туристів - задовільний.