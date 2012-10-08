На Черкащині дев’ятирічна дівчинка упала в криницю
13:44, 08 жовтня 2012Новини регіонів
0
Перелом лівої гомілки
У селі Лебедин Шполянського району Черкаської області у криницю упала дев’ятирічна дівчинка.
Як повідомляє прес-служба МНС України, інцидент стався, напередодні, 6 жовтня, близько 10:50.
Рятувальники МНС за допомогою двох рятувальних мотузок підняли дитину на поверхню.
З діагнозом струс головного мозку, перелом лівої гомілки зі зміщенням, забій черевної порожнини та переохолодження, дівчинку передано працівникам швидкої медичної допомоги та доставлено до Шполянської ЦРЛ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter