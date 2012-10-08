На Черкащині дев’ятирічна дівчинка упала в криницю

У селі Лебедин Шполянського району Черкаської області у криницю упала дев’ятирічна дівчинка.

Як повідомляє прес-служба МНС України, інцидент стався, напередодні, 6 жовтня, близько 10:50.

Рятувальники МНС за допомогою двох рятувальних мотузок підняли дитину на поверхню.

З діагнозом струс головного мозку, перелом лівої гомілки зі зміщенням, забій черевної порожнини та переохолодження, дівчинку передано працівникам швидкої медичної допомоги та доставлено до Шполянської ЦРЛ.