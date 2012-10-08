У центрі Житомира тролейбус з пасажирами в'їхав у будинок
14:20, 08 жовтня 2012Новини регіонів
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Зачепивши дерево
У центрі Житомира тролейбус з пасажирами в`їхав у будинок, зачепивши дерево.
Як повідомила УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, постраждало троє людей.
Тролейбус перед перехрестям раптово різко повернув вліво і в`їхав у житловий 5-поверховий будинок.
"В аварії постраждало троє пасажирів тролейбуса. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, медики надали їм невідкладну допомогу",- уточнила А.Ващенко.
За даними керівника прес-служби Управління ДАІ у Житомирській області Миколи Яцкевича, водій тролейбуса пояснює аварію технічною несправністю машини.
Правоохоронцями проводиться перевірка.
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