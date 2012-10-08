У Луганській області донька поранила матір

У Луганській області міліція порушила кримінальну справу за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень матері донькою.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, до Алчевської міської лікарні 7 жовтня з множинними колото-різаними ранами було госпіталізовано 50-річну місцеву жительку. Під час проведення оперативних заходів співробітники відділу карного розшуку встановили, що цих тілесних ушкоджень потерпілій завдала її 32-річна донька.

Порушено кримінальну справу за ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.