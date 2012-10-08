На Буковині в церковній дзвіниці знайшли снаряд

У селі Погорилівка Заставнівського району Чернівецької області вчора під час проведення ремонтних робіт у церковній дзвіниці місцеві мешканці знайшли артилерійський снаряд часів І Світової війни. Селяни одразу ж повідомили про знахідку МНС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТУ МНС України у Чернівецькій області, прибувши на місце виклику, працівники групи піротехнічних робіт ТУ МНС України у Чернівецькій області встановили, що знайдений предмет є артилерійським снарядом часів І світової війни.

Боєприпас знаходився у дерев’яній балці, а так як ззовні він був закритий щитом, його ніхто довгий час і не помічав. Щоб дістати снаряд піротехнікам МНС довелося обережно випилювати частину дерев’яної балки. Вибухонебезпечний предмет було вилучено та знешкоджено.

Загалом з початку 2012 року на території Чернівецької області виявлено 212 застарілих боєприпасів. Чимало снарядів саме І Світової війни буковинці знаходять у річці Прут та на присадибних ділянка і городах. У часи І Світової війни 1914-1918 років через Північну Буковину проходила лінія фронту між Російською імперією та Австро-Угорщиною, а також тут відбувався так званий «Брусилівський прорив».