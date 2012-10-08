У Тернополі встановили меморіальну дошку 23-річному рятувальнику Ростиславу Манащуку, який загинув рік тому під час виконанні обов’язку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, дошку встановили на будинку на вул. Карпенка, де жив загиблий. Участь у відкритті взяли рідні, друзі, колеги рятувальника та представники духовенства, які освятили гранітну пам’ятну плиту.

З ініціативою встановити меморіальну дошку Р.Манащуку виступили його друзі, обласна молодіжна громадська організація «Молодь» та обласне управління МНС.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2011 року загинув 23-річний рятувальник, який першим спустився в колодязь, де від невідомого газу знепритомніли двоє робітників, які його копали.

Після підняття тіл робітників лікарі констатували їхню смерть, рятувальника ж з отруєнням невідомим газом доставили до лікарні, де він теж невдовзі помер.