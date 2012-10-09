У Німеччині понад 11 тис. осіб отруїлися полуницею з Китаю

У Німеччині лабораторні дослідження підтвердили, що збудником спалаху кишкової інфекції, від якої постраждали понад 11 тисяч осіб, стали так звані норовіруси, що знаходилися в замороженій полуниці, поставленій, швидше за все, з Китаю.

До такого висновку дійшли в Інституті вірусології імені Роберта Коха, повідомляє NEWSru із посиланням на ІТАР-ТАСС.

За даними представника Міністерства охорони здоров`я федеральної землі Саксонія, "наявність норовірусів у полуниці підтверджена. Інші причини спалаху інфекції виключені".

Перші випадки зараження були зареєстровані у ФРН позаминулого тижня. Переважна більшість постраждалих - школярі й вихованці дитячих садів зі східнонімецьких земель - Берліна, Бранденбурга, Саксонії, Саксонії-Анхальт і Тюрінгії. Симптомами захворювання є нудота й розлад шлунку.

Експерти впевнені, що збудник інфекції знаходився в продукції німецької компанії Sodexo. Саме вона поставляла до освітніх установ сніданки й обіди, в яких була полуниця з КНР.

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