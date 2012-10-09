У Полтавській області знеструмлено 14 населених пунктів
10:44, 09 жовтня 2012Новини регіонів
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Через погіршення погоди
У Полтавській області через погіршення погоди знеструмлено 14 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області, станом на ранок 9 жовтня в результаті сильного вітру і дощу в Полтавському, Миргородському, Гадяцькому і Глобинському районах сталося відключення від електропостачання 63 трансформаторних підстанцій, 4 господарств і 14 населених пунктів.
Об`єкти життєзабезпечення не відключалися.
Аварійними бригадами ПАТ «Полтаваобленерго» ведуться відновлювальні роботи.
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