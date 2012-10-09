У Сумській області перекинувся автобус: загинула людина

У Сумській області вчора, 8 жовтня, унаслідок перекидання рейсового автобуса «Харків – Ромни» в Охтирському районі загинула 1 людина, 3 госпіталізовано.

Як повідомила УНІАН співробітник прес-служби Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України у Сумській області Вікторія Писаренко, аварія сталася о 17.15 на 106-му кілометрі автодороги «Харків - Охтирка».

За попередніми даними, 30-річний водій автобуса IVECO PEGASO (автобус на 55 місць, харківського формування), в якому перебувало 18 пасажирів, не впорався з управлінням і з`їхав на узбіччя і перекинувся в кювет.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди на місці загинув один пасажир - 34-річний харків`янин, який тільки влаштувався на роботу до перевізника і поїхав оглянути маршрут.

Ще двоє жителів Охтирки, зокрема 10-річний хлопчик, і житель Тростянця з травмами були госпіталізовані.

На місці аварії - погане дорожнє покриття, і на момент ДТП йшов дощ. Ведеться слідство.