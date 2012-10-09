Азаров в Одесі передав обладнання обласній лікарні

12:37, 09 жовтня 2012
Новини регіонів
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Сучасна медицина

Прем’єр-міністр України Микола Азаров в Одесі взяв участь у церемонії передачі сучасного медичного обладнання колективу обласної клінічної лікарні та у церемонії вручення ключів від 32 радіофікованих автомобілів «Рено Дастер», обладнаних місцем для затриманих і GPS-навігаторами, командиру полку патрульної служби міської міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, передача автомобілів відбулася у рамках реалізації проекту «Безпечна Одещина».

За словами прем’єр-міністра, який перебуває в Одесі з робочою поїздкою, парк нових автомобілів дасть змогу забезпечити оперативне прибуття нарядів міліції на місце пригоди і затримання правопорушників.

Також М.Азаров зазначив, що поширювані повідомлення про нібито очікуване істотне скорочення працівників МВС не відповідають дійсності. «Скорочення особового складу підрозділів МВС не передбачається», - наголосив прем’єр.

У міському управлінні внутрішніх справ глава МВС Віталій Захарченко відкрив Єдиний центр диспетчерського управління нарядами міліції та сервісної служби, що координуватиме роботу працівників ДАІ, Державної служби охорони та полку патрульної служби.

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