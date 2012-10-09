Дніпропетровщина: 90 тис. жителів отримали рецепти на ліки від гіпертензії за зниженими цінами

На Дніпропетровщині триває реєстрація пацієнтів, які мають серцево-судинні захворювання, для отримання рецептів на придбання лікарських засобів за зниженими цінами. Наразі більш як 92 тисячі жителів області вже отримали необхідні рецепти, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

«Реалізація пілотного проекту з регулювання цін на лікарські засоби для осіб із гіпертонічною хворобою сприятиме більш ефективному лікуванню серцево-судинних захворювань, адже саме доступність медичних препаратів є важливою складовою цього процесу», - сказала начальник головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Гінзбург.

Всеукраїнський пілотний проект із впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для громадян з гіпертонічною хворобою передбачає два етапи зниження ціни на гіпертензивні препарати.

Перший етап реалізується на Дніпропетровщині із червня 2012 року та передбачає встановлення граничного рівня оптово-роздрібних цін на лікарські засоби для лікування гіпертонії, надбавки на які не перевищуватимуть 10% вартості препарату для оптової торгівлі та 25% - для роздрібної.

На Дніпропетровщині з метою контролю за впровадженням заходів щодо регулювання цін на лікарські засоби для осіб з гіпертонічною хворобою була створена спеціальна Робоча група, члени якої проводять постійний контроль за наявністю в аптечних мережах необхідних препаратів для лікування серцево-судинних захворювань та їх націнкою.

Другий етап проекту полягає в тому, що пацієнти за рецептом лікаря будуть отримувати в аптеках препарати за зниженими цінами, а різниця в ціні буде компенсована аптекам за державний кошт.

Для цього в усіх амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини Дніпропетровської області впроваджено реєстр пацієнтів, які мають серцево-судинні захворювання.

Окрім цього, на Дніпропетровщині з метою своєчасного виявлення та профілактики гіпертонічної хвороби серед населення організовано більш як 360 пунктів щоденного вимірювання артеріального тиску.

Пункти розташовані в місцях найбільшого скупчення людей: в приміщеннях сільських та селищних рад, органів виконавчої влади, поштових відділеннях, торгівельних центрах, магазинах, супермаркетах, на ринках. На сьогоднішній день в них пройшли обстеження понад 42,7 тис. жителів області. У разі необхідності людям з підвищеним артеріальним тиском були надані направлення на додаткове обстеження.

Як зазначили в МОЗ, пілотний проект із впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для громадян з гіпертонічною хворобою реалізується в рамках Соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича.