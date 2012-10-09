У Донецькій області 64% ліфтів - відпрацювали свій термін і потребують оновлення.

Як повідомили в прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області, керівництво регіонального теруправління стурбоване сьогодні станом ліфтового господарства житлового фонду області. Так, за словами начальника територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області В`ячеслава Короля, на балансі в регіоні знаходяться 9686 ліфтів, з них 6165 - відпрацювали свій термін і потребують оновлення.

Коментуючи дані цифри, керівник теруправління наголосив, що сьогодні наше завдання - визначити план дій і зробити все можливе, щоб люди користувалися безпечними підйомниками і заходили в ліфт без страху: доїде цей ліфт до потрібного поверху чи ні. «Регіональної Програми капітального ремонту та модернізації ліфтового господарства житлового фонду в області немає, але є проект цієї програми, і державою планується виділення коштів для проведення модернізації та заміни ліфтів», - повідомив В. Король.

У повідомленні також зазначено, що з початку 2012 року інспекторським складом в області було перевірено 618 ліфтів та виявлено 1941 порушень. Була заборонена експлуатація 147 ліфтів, а після проведення експертного обстеження порушення були усунені в 200 ліфтах.