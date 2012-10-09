У Полтавській області горять торфяники
14:41, 09 жовтня 2012Новини регіонів
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Необережне поводження з вогнем
У Полтавській області на відкритій території, яка відноситься до Оржицької селищної раді, вчора виникла пожежа на торфяниках.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Управління МНС України у Полтавській області.
За їх даними, вогнем знищено сухостій трави і поверхневі поклади торфу на площі 3,9 га. Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невідомої особи.
Гасіння вогнищ пожежі торф`яного масиву продовжиться 9 жовтня.
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