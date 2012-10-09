У Полтавській області горять торфяники

У Полтавській області на відкритій території, яка відноситься до Оржицької селищної раді, вчора виникла пожежа на торфяниках.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Управління МНС України у Полтавській області.

За їх даними, вогнем знищено сухостій трави і поверхневі поклади торфу на площі 3,9 га. Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невідомої особи.

Гасіння вогнищ пожежі торф`яного масиву продовжиться 9 жовтня.