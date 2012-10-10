На Харківщині уже 42 особи з кишковою інфекцією

У Богодухівському районі Харківської області зафіксовано вже 42 випадки гострої кишкової інфекції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря Шурму.

«З них 38 учнів, медсестра Богодухівської гімназії і троє дорослих, які контактували вдома з хворими. Всього госпіталізовано в інфекційне відділення Богодухівської центральної районної лікарні 25 осіб: 21 учень, медсестра і троє дорослих. Стан 39 хворих легкого ступеня тяжкості та у трьох - середньої. Тяжкохворих на сьогодні немає», - сказав І.Шурма.

Він також повідомив, що вже отримані результати аналізів 16 хворих і визначений збудник інфекції — дизентерія; результати аналізів ще 26 хворих знаходяться в роботі.

«З метою пошуків шляхів і факторів передачі інфекції фахівцями обласної санепідстанції, які залучили до роботи фахівців з міста та інших районів, проведено бактеріологічне обстеження 192 контактних осіб, відібрано 18 проб харчових продуктів, 20 проб води. 212 змивів взяли, 82 - з об`єктів харчоблоку та навколишнього середовища і 130 - в домашніх умовах. Сьогодні можна говорити, що одним з продуктів, який міг бути середовищем для перенесення цього збудника, є вершкове масло», - повідомив І.Шурма.

За його словами, на даний момент за цим фактом готується звернення до прокуратури. Визначений постачальник продуктів, у роботі якого виявлені численні порушення.

Як повідомляв УНІАН, у Богодухові Харківської області 5-7 жовтня до інфекційної лікарні було госпіталізовано 21 особу, у т. ч. 19 дітей Богодухівської гімназії №1 та №2 з діагнозом «гостра кишкова інфекція». Станом на 8 жовтня, число хворих зросло до 36.

Під час епідрозслідування стану організації харчування в гімназії на харчоблоці виявлено порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.