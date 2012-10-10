Одещина: мікроавтобус зіткнувся з легковиком, загинула людина
10:20, 10 жовтня 2012Новини регіонів
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Травмовано 5 осіб
В Одеській області внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом загинула одна і травмовано 5 осіб.
Як повідомляє прес-служба МНС України, о 16.50 9 жовтня поблизу с. Радісне Іванівського району, на 413 км автошляху Київ-Одеса сталося зіткнення легкового автомобіля Daewoo Sens з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.
Внаслідок дорожньо-транспортної події загинула одна особа (водій легкового автомобіля) та постраждало 5 осіб (водій та пасажири мікроавтобуса, громадяни Республіки Молдова), яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Радіснянської дільничної лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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