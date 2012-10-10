На Чернігівщині під час пожежі загинули мати і син

У Чернігівській області під час пожежі загинули мати і син.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Трагічний випадок стався учора у с. Липів Ріг Ніжинського району. У приватному господарстві загорівся дерев`яний житловий будинок. Вогнем знищено майно, пошкоджено стіни. На місці пожежі рятувальники виявили тіло господарки, 1956 року народження, та її сина, 1977 року народження.

За попередніми висновками, причиною пожежі стала необережність під час куріння чоловіка.