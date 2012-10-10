У Київському водосховищі шукають баркас з двома рибалками.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 20.00 9 жовтня до МНС України від Центру дистанційного моніторингу риболовних суден Державного агентства рибного господарства України надійшла інформація, що о 5.00 8 жовтня з місця базування у с. Ровжі Вишгородського району у Київське водосховище вийшов риболовний баркас ТОВ „Фіш Хаус” з двома рибалками на борту та у визначений час не повернувся до місця дислокації.

Протягом 9 жовтня у Київському водосховищі силами ТОВ „Фіш Хаус” проводились пошукові роботи із залученням 32 осіб, 2 сейнерів та 6 баркасів.

Станом на 7.00 10 жовтня пошуково-рятувальні роботи тривають, доля рибалок залишається невідомою, до робіт залучено підрозділи МНС, МВС, плавзасоби ТОВ „Фіш Хаус”.