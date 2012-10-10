Низка шкіл і дитсадків Києва не забезпечені лікарями

Прокуратура Києва встановила відсутність належної кількості медичних працівників у низці дошкільних та шкільних закладах.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

Зокрема, прокуратурою було перевірено медичне забезпечення та харчування дітей у школах і дитсадках. За результатами перевірки з’ясовано, що 30 дошкільних та 13 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчаються і виховуються понад 20 тис. дітей, не забезпечені ні лікарями, ні медсестрами.

Прокурор Києва Анатолій Мельник повідомив, що прокуратура зобов’язала КМДА забезпечити постійне перебування медичних працівників у школах та дитсадках під час навчально-виховного процесу.

«У кожній школі повинен бути лікар, і не на 1-2 години, а протягом усього навчального дня. Чиновники звітують, що лікарі є, а насправді їх у школах не бачать ні вчителі, ні учні», – сказав прокурор.

Крім того, прокуратура Києва опротестувала рішення Київради, яким затверджено програму «Здоров’я киян» на п’ять наступних років. Саме нею не передбачено і не виділено жодної копійки на медичних працівників у школах.

Як приклад у прокуратурі навели той факт, що у Дарницькому районі, де навчається понад 30 тис. дітей, за 49 школами закріплено лише 2 лікарі.

В ході перевірки також була виявлена масова відсутність у школах медичного обладнання – елементарного тонометра, резинового джгута, шини.

В прокуратурі також вважають, що поряд з медичним забезпеченням особливої уваги потребує питання дитячого харчування. Упродовж 2011-2012 років прокуратурою порушено 6 кримінальних справ стосовно посадових осіб управлінь освіти Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Святошинського районів, які використали 5 млн грн не на харчування, а на користь підприємців, котрі постачали продукти для навчальних закладів.