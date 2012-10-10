У Києві внаслідок обрушення ґрунту загинув 32-річний чоловік
17:45, 10 жовтня 2012Новини регіонів
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Намагався викопати з землі кабель
У Києві внаслідок обрушення ґрунту загинув 32-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався сьогодні у Голосіївському районі на вулиці Ракетній, 47.
Як з`ясувалося, загиблий намагався викопати з землі кабель, щоб здати на металобрухт. Чоловік загинув на місці події.
Виклик до МНС надійшов близько 10.00. Співробітники ГТУ МНС у Києві вилучили з-під завалу тіло людини.
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