У Києві внаслідок обрушення ґрунту загинув 32-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався сьогодні у Голосіївському районі на вулиці Ракетній, 47.

Як з`ясувалося, загиблий намагався викопати з землі кабель, щоб здати на металобрухт. Чоловік загинув на місці події.

Виклик до МНС надійшов близько 10.00. Співробітники ГТУ МНС у Києві вилучили з-під завалу тіло людини.