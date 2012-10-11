Охоронці супермаркету вимагали від жінки 10 тис. грн штрафу

30-річну одеситку, яка два тижні тому вийшла з пологового будинку, звинуватили в крадіжці продуктів із супермаркету.

Як повідомляє «Сегодня», сама Олена і її чоловік Руслан розповіли, що охоронці магазину тримали жінку зачиненою і вимагали заплатити 10 тис. грн штрафу.

За словами Олени, вона забула розплатитися за упаковку стегенець, масло і шматок сиру - ці продукти разом «потягнули» на 120 грн.

«Це було у вівторок, близько 13.00, - розповідає Олена. - Я пішла за продуктами, узявши з дому поліетиленовий пакет. Задумавшись, я поклала упаковку стегенець, масло і сир у свій пакет, а його - у візок, поряд з іншими продуктами. На касі я розплатилася за продукти з візка. Але забула дати гроші за те, що упакувала в свій пакет. На виході мене затримали і звинуватили в крадіжці». Свою забудькуватість одеситка пояснила втомою.

Олену відконвоювали у супроводі охоронців у службове приміщення і зажадали розплатитися за неоплачені продукти в 100-кратному розмірі - 10 тис. грн. Жінка злякалася і зателефонувала чоловікові. Поки Руслан з дітьми поспішав їй на допомогу, Олену тримали зачиненою.

«Я сиділа в кабінеті голодна, а директор магазину та охоронці пили каву і знущалися наді мною. Спочатку вони примусили мене написати боргову розписку на 10 тис. грн. Також мені довелося написати, що до мене не застосовувався фізичний або психологічний тиск, - згадує вона. - А коли я сказала, що у нашої сім`ї таких грошей немає, а чоловік везе в магазин всього 1 тис. грн, то вони почали сміятися і лякати, що мене посадять у в`язницю за крадіжку. А дітей заберуть у притулок або дитбудинок. Ще охоронці із знущанням пропонували мені варіанти, як можна розплатитися: «дитячими» грошима, закласти в ломбарді прикраси або продати нирку».

За словами одеситки, через 10 хвилин після початку конфлікту в магазині з`явилася міліція. «Охоронці показали мені на міліціонерів і сказали, що вони хочуть забрати мене в райвідділ. Щоб цього уникнути, мені довелося підписати і пояснювальну записку в міліцію», - додала затримана. Олену відпустили через 4 години - коли чоловік привіз гроші.

Наслідки інциденту не змусили чекати - у годуючої матері пропало молоко, зазначає видання.

Рядові співробітники магазину признаються, що чули про цей конфлікт. Але заступник директора супермаркету заявив, що ніякого затримання не було. У центральному офісі мережі магазинів газеті не змогли ні підтвердити, ні спростувати розповідь подружжя.

Голова прес-служби УВС Одеської області Володимир Шаблієнко повідомив, що про цей конфлікт у міліції не знають: «Жодних заяв не надходило. У таких ситуаціях громадянам потрібно звертатися із заявою в райвідділ міліції».

Подружжя написало заяву в одеський УБОЗ, наголошує видання.

segodnya.ua