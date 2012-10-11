Миколаївщина: 6 дорослих і 2 малюків отруїлися грибами

До обласної дитячої лікарні в Миколаєві та до центральної районної лікарні Первомайська Миколаївської області з попереднім діагнозом «отруєння токсинами грибів» вчора було госпіталізовано 8 осіб, з них двоє дітей 2009 та 2012 р.н..

Як повідомляє прес-служба МНС, ці жителі с. Кам’яний Міст Первомайського району вживали в їжу дикорослі гриби.

Перебіг захворювання госпіталізованих - важкого та середнього ступенів важкості.

Подія перебуває під контролем Територіального управління МНС у Миколаївській області.