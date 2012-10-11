У Полтавській області розпочався опалювальний сезон.

Про це УНІАН повідомили у Полтавській ОДА.

За їх даними, сьогодні, 11 жовтня, мери міст області підписали розпорядження про початок опалювального сезону.

«З 11 жовтня в Полтаві стартує опалювальний сезон. Деякі батареї вже гріють житлові будинки. Процес включення тепла йде поетапно. Впродовж двох діб, згідно з графіком, подадуть тепло всім», - сказали в ОДА.

Про включення тепла заявили також у мерії Кременчука.

«У зв`язку зі зниженням середньодобової температури повітря тепло включили раніше, ніж планували за графіком — 15 жовтня», - повідомили УНІАН у прес-службі мерії Кременчука.

Транспортування газу на котельні забезпечує ПАТ «Полтавагаз», ПАТ "Лубнигаз", ПАТ "Гадячгаз", ПАТ «Кременчуггаз», прийом теплоносія - управління ЖКГ, ОСББ, відомчі житлово-експлуатаційні дільниці та інші організації.