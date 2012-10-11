У Києві підключено до опалення 251 лікувальну установу

Фахівці Публічного акціонерного товариства «Київенерго» станом на ранок 11 жовтня підключили до централізованого опалення 2 тис. об`єктів. Зокрема, вже підключено 1185 будинків, 410 дитячих садків, 125 шкіл і 251 лікувальну установу, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Найбільше житлових будинків підключено в Солом’янському (180), Голосіївському (176) і Подільському (139) районах.

Таким чином, станом на ранок 11 жовтня все підключено 12,4% від усіх споживачів, за централізоване опалення яких несе відповідальність «Київенерго».

Компанія здійснює запуск теплоносія в усіх районах столиці одночасно, згідно з графіком, затвердженим Київською міською державною адміністрацією (КМДА). Процес підключення здійснюється цілодобово.

Нагадаємо, ще до 8 жовтня «Київенерго» почала опалення об`єктів соцсфери за їхніми заявками, 10 жовтня – житлових будинків.

Згідно з розпорядженням КМДА №1750 від 08.10.2012 підключення систем теплопостачання столиці здійснюється в 3 етапи, починаючи з 8 жовтня. Перший етап – підключення дитсадків, пологових будинків і лікарень, другий – загальноосвітніх навчальних закладів за їхніми заявками, третій – житлових будинків і адміністративних будівель установ і організацій (за заявками їхніх керівників), починаючи з 10 жовтня.