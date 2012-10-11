Харківщина: від вибуху при "зварці" загинула людина

У Краснограді Харківської області внаслідок вибуху під час проведення зварювальних робіт загинула одна людина, ще двоє були травмовані.

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердив керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій Красноградської райдержадміністрації Олег Ткачук.

За його словами, на одному з підприємств міста проводилися зварювальні роботи поблизу ємності з-під нафти. О.Ткачук припустив, що під час робіт іскра могла потрапити на пристрій, який скидає пари з ємності.

«Відбувся хлопок, загоряння не було. Одна людина загинула, ще двоє постраждали», - сказав О.Ткачук.

За даними прес-службі прокуратури Харківської області, у Красноград на місце події виїхав перший заступник прокурора області Володимир Суходубов разом зі слідчими. На місці події працює оперативно-слідча група та експерти.

Помічник начальника Головного територіального управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін повідомив кореспондентові УНІАН, що рятувальники на місце події не виїжджали, оскільки не було займання. За його словами, зараз на місці події працюють спеціалісти інспекції з охорони праці.