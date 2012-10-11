Азаров передав 360 авто для медамбулаторій Дніпропетровщини

Сьогодні прем`єр-міністр України Микола Азаров передав ключі від 360 легкових автомобілів марок «Нива» та Geely для амбулаторій загальної практики сімейної медицини Дніпропетровської області.

Як передає кореспондент УНІАН, прем’єр повідомив, що вперше в Україні за 20 останніх років одночасно вручається така велика кількість автомобілів для медичної галузі регіону. Автомобілі використовуватимуться в усіх районах Дніпропетровщини.

М.Азаров схвально відгукнувся про спільний проект влади Кривого Рогу та промислових підприємств «Приватно-державне партнерство «Місто без околиць».

Також сьогодні М.Азаров взяв участь в урочистостях з нагоди завершення модернізації проспекту Південний у Кривому Розі.

За останній рік це найбільший проект з реконструкції доріг та інфраструктури на Дніпропетровщині. Вздовж проспекту Південний створено нові зони відпочинку, замінено освітлення, облаштовано спортивні майданчики, відновлено фасади будинків та прокладено безшумну трамвайну колію. Прем’єр проїхав одну зупинку у трамваї по новій колії.

Загальна вартість проекту «Місто без околиць» становить 42,5 млн грн, з яких 12 млн грн виділив Південний гірничо-збагачувальний комбінат.