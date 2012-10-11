Наступного року в Херсоні відкриється перинатальний центр

У 2013 році в Херсоні буде побудовано та введено в експлуатацію перинатальний центр, обладнаний сучасним медичним устаткуванням.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час виступу на урочистому відкритті Міського центру серця в Херсоні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«На Херсонщині у 2013 році ми збудуємо і відкриємо перинатальний центр найвищого рівня, який створить умови для жінок, які повинні народжувати здорових дітей», - сказав він.

В.Янукович наголосив на важливості відкриття новітніх перинатальних центрів у всіх регіонах України. Він нагадав, що за рік роботи такого закладу в Кіровоградській області показник дитячої смертності суттєво знизився.