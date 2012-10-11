У Закарпатті вперше не буде централізованого опалення

Закарпатська область цієї зими вперше не буде користуватися централізованим опаленням, оскільки в регіоні першому й поки що єдиному в Україні, здійснено повний перехід на автономні системи теплозабезпечення.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник обласного управління житлово-комунального господарства Василь Романець.

За його словами, у Закарпатській області на сьогодні практично завершується переведення житлового фонду та об’єктів бюджетної сфери на автономне опалення.

В.Романець повідомив, що минулого року в чотирьох містах області, а саме в Чопі, Мукачеві, Виноградові та Ужгороді ще залишалися підключені до централізованої системи опалення будинки. Уже на початок цього сезону всі помешкання переведені на індивідуальні системи теплопостачання.

Комунальник також уточнив, що єдине місто Закарпатської області, де на сьогодні ще не запроваджене автономне опалення, це районний центр Рахів. «Тут ще близько 35 будинків користуються централізованою системою теплопостачання. Причина – гірське місто не газифіковане, тому для забезпечення рахівчан теплом працює муніципальна котельня на альтернативному виді опалення - щепі», - уточнив В. Романець.

Він також додав, що крім рахівчан, без автономного тепла також ще залишаються ще 976 квартир Ужгорода, хоча вони вже від’єднані від централізованого опалення. «Тим громадянам, котрі не мають коштів для встановлення автономних систем обігріву, допомагала встановити їх міська влада. Проте, серед цих дев’ятисот малозабезпечених немає і їх попередили про необхідність забезпечення власним теплом», - додав комунальник.

В.Романець також повідомив, що на реалізацію програми з переведення Закарпатської області на автономне опалення протягом 2010-2011 років залучено 585 тисяч гривень з державного бюджету, 4 млн грн – з обласного, понад 30 мільйонів гривень – з міських бюджетів та власні кошти підприємств та споживачів.

Загалом, за словами начальник обласного управління житлово-комунального господарства, за попередніми підрахунками завдяки відмові від централізованого теплозабезпечення та переходу на автономні системи з високим ККД, щорічно Закарпатській області вдасться економити до 1290 млн кубометрів природного газу усіма категоріями споживачів.

«У грошовому еквіваленті це майже 170 мільйонів гривень. А фактичні витрати населення на опалення своїх помешкань зменшилися у 3,5 рази», - наголосив В. Романець.