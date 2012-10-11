У Києві презентовано інтернет-проект «HELPKIEV»

Презентовано пілотний соціальний інтернет-проект «HELPKIEV» (www.helpkiev.org), за допомогою якого жителі Києва зможуть інформувати владу про проблеми у місті та отримувати відповіді про вжиті заходи.

Проект було представлено на прес-конференції в УНІАН його авторами - ініціатором проекту, депутатом Київміськради Ігорем Баленком і розробником ідеї Владом Плаксіним.

За їхніми словами, проект реалізується як експеримент на базі одного з районів столиці. При цьому його автори сподіваються, що надалі він буде поширений на всі райони Києва, а згодом, можливо, й на всю територію України.

За словами І.Баленка, ідею проекту йому підказали два роки тому французи.

«Коли ми цей проект починали із Владом (Плаксіним), то домовились, що створимо базу для інтерактивного спілкування між владою та нашими громадянами. Бо сьогодні в усіх країнах світу дійсно відбуваються такі інтерактивні спілкування, у тому числі і в Грузії… Завдяки такому спілкуванню можна досягти максимального волевиявлення громадян про проблему», - сказав І.Баленко.

На його переконання, долучитись до виявлення проблем зможуть не лише люди середнього віку, молодь, але й пенсіонери - через своїх дітей та онуків.

І.Баленко повідомив, що проблеми, які будуть висвітлювати кияни на сайті, оброблятимуться юристами та у вигляді офіційних звернень спрямовуватимуться у відповідні владні підрозділи для розгляду й вирішення. Впродовж 10 днів з моменту подання таких заяв, пояснив він, від влади мають надходити відповіді щодо вирішення чи невирішення проблеми з відповідними поясненнями. Ці відповіді розміщуватимуться на сайті «HELPKIEV», і таким чином відбуватиметься діалог між киянами та владою.

В.Плаксін звернув увагу, що щодня столична влада та її служби, відповідальні за благоустрій Києва, отримують сотні звернень з приводу різних міських проблем у вигляді дзвінків у Call-центр, листів та особистих прохань, але багато цих звернень дублюються, губляться у процесі проходження процедур або не розглядаються як першочергові, бо заявлені лише одною людиною.

За словами розробника, проект зможе допомогти створити базу даних актуальних проблем, звернути на них увагу киян, ЗМІ, чиновників, які безпосередньо відповідають за їхнє вирішення, а також відслідковувати ситуацію он-лайн.

І.Баленко наголосив на важливості громадської ініціативи для вирішення того чи іншого питання. На його переконання, проект зможе змінити відносини влади і громадянам, «бо розрив зараз дуже великий - сьогодні ті, хто зверху, у кріслах сидять, не знають, що відбувається, що болить у людей».

«Ми хочемо цим проектом також допомогти владі. Бо сьогодні якийсь чиновник у районній чи іншій адміністрації не хоче, щоб вирішувались проблеми, або просто не знає, як їх вирішувати, бо він отримує бумажки й отримує інформацію виключно своїх підлеглих. А ті підлеглі йому доносять не ту істину, яка є. Тепер же в нього буде справжній інструмент, за допомогою якого він зможе побачити проблему і чітко визначитись щодо роботи підлеглих по її вирішенню», - пояснив І.Баленко.

Він повідомив, що певний час проект планується тестувати, а коли підтвердиться його дієздатність, тоді відбудуться переговори з міською владою, щоб вона використовувала проект у своїй роботі.

І.Баленко запевнив, що у Києві проект буде підтримуватись ним у будь-якому випадку, незважаючи на те, чи захоче підтримувати таку програму спілкування з громадянами міська влада, і незалежно від того, чи буде бажання інших депутатів чи політиків підтримати проект.

І.Баленко балотується у народні депутати в одномандатному окрузі № 212, і саме на території цього округу (Дарницький район столиці) реалізується пілотний проект «HELPKIEV».