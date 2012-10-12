У Луганську буде створено Міжнародний онкологічний центр

У Луганську підписано угоду про створення Міжнародного онкологічного центру на базі обласного онкологічного диспансеру.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду про співпрацю щодо реалізації цього проекту було підписано в рамках ІІІ Луганського Міжнародного інвестиційного форуму, що відбувається сьогодні.

Угоду пописали обласне комунальне підприємство «Регіональне агентство сприяння інвестиціям» і організація IGH (м. Роквілл, США).

Центр буде створено на базі обласного онкологічного диспансеру, де на сьогоднішній день використовується найсучасніше устаткування.

«У двох нещодавно відкритих відділеннях – операційному і реанімаційному блоках, упроваджуватимуться нові методики лікування. Нове устаткування має використовуватися на повну потужність і приносити реальну користь пацієнтам», – наголосив губернатор області Володимир Пристюк під час спілкування з журналістами в прес-центрі Форуму.

За словами губернатора, представник компанії IGH Вадим Гущин високо оцінив матеріально-технічну базу, на основі якої буде створено міжнародний центр.

«Там є все необхідне, але в медицині головне – кадри. Саме це питання нам і належить вирішити. У центрі ми плануємо проводити такі операції, які поки що недоступні українським фахівцям», – зазначив В.Пристюк.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, в Луганську почав свою роботу ІІІ Луганський Міжнародний інвестиційний форум.