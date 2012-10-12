У Центральному районному суді м. Миколаєва завершилося слідство у справі Оксани Макар. Судові дебати почнуться 30 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Центральному районному суді м. Миколаєва, в ході чергового засідання у справі О. Макар, колегія суддів на чолі з суддею Оленою Селівановою відхилила ряд клопотань з боку адвокатів підсудних.

Так, суд відмовив у проведенні комплексної експертизи, на якій наполягала адвокат підсудного Євген Краснощока, - Лариса Завадська, оскільки в ході розслідування справи було проведено близько 30 різних експертиз. Також були опитані експерти, які дали відповіді на всі поставлені ним запитання.

Суд також відмовив підсудному Є.Краснощоку, який напередодні передав суду заяву з проханням порушити кримінальну справу за фактом його побиття в слідчому ізоляторі.

«У цій справі було проведено перевірку обласною прокуратурою і винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, - пояснив журналістам після закінчення засідання Віктор Василюк - адвокат матері Оксани Макар Тетяни Суровицької. – Факти, про які говорив Краснощок, не знайшли свого підтвердження. Але Красонощок має право оспорити цю постанову, що він і зробив. У суді йому ще раз пояснили, що він може оспорити постанову, але не просити суд порушити кримінальну справу. Суд не має ні таких повноважень, ні підстав для цього».

Адвокат підсудного Артема Погосяна зачитав клопотання з проханням провести очні ставки між співробітниками патрульно-постової служби, які знайшли О.Макар на будівництві, і працівниками слідчої групи, щоб з`ясувати, чи повідомили міліціонери слідчим про те, що Оксана говорила, що її згвалтували троє молодих людей.

Виходячи з того, що постові міліціонери могли сказати про цей факт слідчим, а могли і не говорити, суддя розсудила, що жодної суперечності тут не немає, і відмовила в задоволенні клопотання.

В.Василюк зазначив, що, намагаючись з`ясувати ці питання, захисники підсудних не зможуть поставити під сумнів той факт, що О.Макар була згвалтована.

«У справі є багато інших доказів того, що згвалтування було, - сказав адвокат. – Це не єдиний доказ. З боку захисту подібні питання - це таке «крутійство», щоб затягнути справу. До того ж адвокати просили, що їм дали чотири тижні на підготовку до дебатів. Тобто вони з якоюсь метою затягують справу».

Після розгляду всіх клопотань суддя оголосила, що слідство у справі закритого.

На 30 жовтня призначено судові дебати.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На закинутому будівництві Оксану знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя Оксани, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

Слухання у справі почалося 24 травня в Центральному районному суді м. Миколаєва. Засідання проходять частково в закритому режимі через розгляд інтимних подробиць справи.

Кримінальна справа розглядається щодо Євгена Kpacнoщокa, Артема Пoгocянa і Максима Пpиcяжнюкa. Всі троє обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Євгену Краснощоку, окрім цих двох статей, інкримінують ще й ч.3 статті 153 КK України (нacильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).