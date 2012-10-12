У Львові ліквідовано пожежу в лікарні
10:10, 12 жовтня 2012Новини регіонів
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Жертв і постраждалих немає
Сьогодні о 3.38 у Львові на території клінічної лікарні (належить Львівській залізниці) у чотирьохповерховому корпусі № 3 на горищі виникла пожежа.
О 4.40 пожежно-рятувальними підрозділами МНС у складі семи відділень пожежу було ліквідовано, повідомляє прес-служба МНС.
Жертв і постраждалих немає. Під час гасіння пожежі з четвертого поверху було виведено 70 осіб. Вогнем знищено силовий кабель та пошкоджено покрівлю на площі близько 20 кв. м.
Попередня причина пожежі – коротке замикання силового кабеля живлення вентиляційної установки.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Львівській області.
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