У Львові ліквідовано пожежу в лікарні

Сьогодні о 3.38 у Львові на території клінічної лікарні (належить Львівській залізниці) у чотирьохповерховому корпусі № 3 на горищі виникла пожежа.

О 4.40 пожежно-рятувальними підрозділами МНС у складі семи відділень пожежу було ліквідовано, повідомляє прес-служба МНС.

Жертв і постраждалих немає. Під час гасіння пожежі з четвертого поверху було виведено 70 осіб. Вогнем знищено силовий кабель та пошкоджено покрівлю на площі близько 20 кв. м.

Попередня причина пожежі – коротке замикання силового кабеля живлення вентиляційної установки.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Львівській області.