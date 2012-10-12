У Судаку рятувальники зняли зі скелі чоловіка

До служби порятунку МНС надійшло повідомлення, що на горі Чортів палець в смт Новий Світ Сімферопольського району потребує допомоги чоловік, який не може самостійно спуститися донизу.

Як повідомляє прес-служба МНС України, до місця виклику негайно були направлені 4 рятувальники Судакської пошуково-рятувальної групи ГТУ МНС в Криму. За допомогою альпіністського спорядження співробітники МНС спустили чоловіка у безпечне місце. Медичної допомоги він не потребував.

Як з`ясувалося пізніше, 39-річний чоловік піднявся на гору і намагався знайти стежку до гори Сокіл, щоб помилуватися краєвидом. Коли він зайшов у вкрай важкодоступне місце – скеля була фактично вертикальною – він зрозумів, що не може спуститися донизу і почав кликати на допомогу людей. Його почули випадкові перехожі та викликали рятувальників.

Цього року силами співробітників ГТУ МНС в Криму у горах було врятовано 139 осіб.