Донеччина: матері передали 3-річного сина, що загубився

У Донецькій області міліція передала матері 3-річного сина, що загубився.

Як повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в Добропільський міськвідділ міліції прийшла 44-річна місцева жителька із трирічним хлопчиком і пояснила, що дитину вона виявила в районі автостанції м. Добропілля. Хлопчик знаходився зовсім один, без нагляду дорослих і був сильно наляканий.

Незнайомій жінці дитина сказала, що його звуть Саша і що він йде на роботу до своєї мами Наташі, але де саме працює мама, хлопчик не зміг пояснити, не зміг назвати і свою адресу.

Через деякий час в міський відділ міліції звернулася 27-річна місцева жителька, яка заявила, що її трирічний син пропав безвісти. За її словами, вранці вона нібито пішла на роботу, а хлопчик залишався вдома з дідусем, але коли дідусь заснув, дитина відкриа двері і пішола з дому в невідомому напрямку.

Правоохоронці уважно вислухали громадянку, після чого передали їй дитину. Співробітниками кримінальної міліції у справах дітей з матір`ю була проведена профілактична бесіда про недопущення випадків, коли дитина залишається без нагляду дорослих.

За неналежне виконання батьківських обов`язків ця мама притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 184 ч. 1 КУпАП України (ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей).