Рятувальники знайшли човен і тіло одного з двох рибалок
11:41, 12 жовтня 2012Новини регіонів
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Зникли на Київському водосховищі
Рятувальники знайшли човен і тіло одного з двох рибалок, які 8 жовтня зникли на Київському водосховищі.
Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, 11 жовтня в результаті проведення пошукових робіт на Київському водосховищі поблизу острова Голодний виявлено перекинутий човен та тіло одного з рибалок ТОВ «Фіш Хаус».
Човен піднято на поверхню. Під час пошуків обстежено 27 кілометрів берегової зони та 60 кв. км водної акваторії. Пошуки другого рибалки тривають.
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