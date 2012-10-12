Тернопільщина: поблизу села Тростянець виявлено 104 боєприпаси

У Тернопільській області поблизу села Тростянець Зборівського району піротехніки виявили вже 104 боєприпаси часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, переважно це артилерійські снаряди, підривники до них та мінометні міни.

Роботи з дослідження території тривають.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня члени обласного осередку всеукраїнської громадської організації «Закінчимо війну» при обстеженні місця можливого захоронення солдата натрапили на підозрілі предмети, які виявились боєприпасами часів війни. Про знахідку вони повідомили рятувальників. Тоді було виявлено 25 артснарядів та мін.