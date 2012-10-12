На Харківщині на гостру кишкову інфекцію захворіли 72 особи

У місті Богодухів Харківської області на гостру кишкову інфекцію вже захворіли 72 особи, у 20 з них виявлено дизентерію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, спалах захворювання триває з 5 жовтня.

Серед 72-х хворих 67 дітей, на стаціонарному лікуванні перебуває 54 особи, з них 49 дітей. Решта проходять лікування в домашніх умовах.

«Хворі отримують усю необхідну медичну допомогу у повному обсязі, медикаментами та виробами медичного призначення вони забезпечені», - запевнили у МОЗ.

З метою надання кваліфікованої консультативної допомоги до Богодухівської центральної районної лікарні залучено спеціалістів Обласної дитячої клінічної інфекційної лікарні. Усі діти оглянуті спеціалістами, проводиться лікування. Діти перебувають у стані середнього ступеня важкості. Випадків важкого перебігу хвороби не було.

Триває епідрозслідування із залученням фахівців Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції. У районі працює комісія МОЗ та Державної санітарно-епідемічної служби України на чолі з першим заступником міністра охорони здоров’я Раїсою Моісеєнко та головним державним санітарним лікарем України Анатолієм Пономаренко.

Проведено обстеження закладів освіти, встановлено коло контактних осіб, проводиться необхідне лабораторне обстеження харчових продуктів та персоналу гімназії.

Рішенням державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Богодухівській районній державній адміністрації з 12 жовтня тимчасово призупинено навчання у 20 школах та 4 дитсадках, в які продукти поставлялись приватним підприємцем М. В них проводиться остаточна дезинфекція. Вдома дітей оглядають бригади медиків. На сьогодні спалахом дизентерії охоплено 7 шкіл. З інших навчальних закладів пацієнти не звертались по допомогу.

Станом на 11 жовтня у 20 хворих встановлено етіологічний чинник - дизентирію Зонне. Дослідження біологічного матеріалу від інших хворих тривають.

При дослідженні об’єктів довкілля в харчових продуктах у гімназії №1 виділено також збудник дизентерії Зонне. На харчоблоках інших шкіл також виявлено численні порушення санітарно-гігієнічного режиму.

За даними МОЗ, усі вогнища інфекції, пов’язані з єдиним постачальником харчових продуктів приватним підприємцем М., який фасував та розвозив готові продукти. Отримані результати досліджень дозволяють зробити попередній висновок, що вірогідним джерелом інфекції є саме цей постачальник харчових продуктів, шлях передачі інфекції - харчовий; обставини, що сприяли розповсюдженню інфекції, - грубі порушення при постачанні харчових продуктів, їхньому зберіганні та приготуванні в умовах навчальних закладів. Із цим постачальником продуктів розірвано угоди щодо виконання поставок. Продукти вилучено та знищено.

За фактом спалаху хвороби прокуратурою району порушено кримінальну справу.

Комісійне розслідування випадку групового захворювання триває.