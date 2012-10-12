У Сумській області виникла пожежа в дитячому садку

Сьогодні, 12 жовтня, в селі Наумівка Краснопільського району Сумської області виникла пожежа в дитячому дошкільному закладі ясла-садок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС України в Сумській області, повідомлення про пожежу надійшло об 11.25. На момент займання в дитячому садку перебували 11 дітей віком до 6 років і 6 осіб обслуговуючого персоналу.

Співробітники дитсадка евакуювали всіх дітей із приміщень дитячого закладу до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Ніхто не постраждав.

Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні та експлуатації печей. Збитки від пожежі встановлюються.

«Пожежу локалізовано о 12.12, ліквідовано о 14.05. Наразі підрозділи ще працюють на місці пожежі», - повідомляє прес-служба.