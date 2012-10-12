У Запорізькій області знайшли 51 снаряд і 2 міни часів війни

У Запорізькій області 11 жовтня в лісосмузі було знайдено 51 снаряд і 2 міни часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у ГТУ МНС у Запорізькій області, операцію зі знищення арсеналу боєприпасів 11 жовтня провели фахівці групи розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення.

«11 жовтня о 9.00 від жителя сіла Велика Білозірка надійшло повідомлення про виявлення в лісосмузі за 500 метрів від населеного пункту металевих предметів, схожих на вибухонебезпечні. Виїхавши на вказане місце, співробітники групи розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення ГТУ МНС у Запорізькій області виявили в землі 2 мінометних міни калібром 120 мм, 48 артилерійських снарядів калібром 152 мм і 3 артснаряди калібром 76 мм – боєприпаси часів Другої світової війни», – повідомили в МНС.

На сьогодні всі небезпечні знахідки, за даними МНС, вилучені із землі і знищені методом підриву.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня співробітники МНС підірвали 163 снаряди, виявлені на території Мелітопольського району області.