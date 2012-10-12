Одещина: під колесами авто міліціонера загинув 1-класник

У селі Софіївка Миколаївського району Одеської області ввечері 11 жовтня внаслідок наїзду автомобіля ВАЗ-21063 загинув 6-річний учень місцевої школи.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, «міліціонер-водій Миколаївського РВВС, перебуваючи поза службою, здійснив наїзд на першокласника, який несподівано вибіг із-за шкільного автобуса, припаркованого на лівому узбіччі проїжджої частини дороги".

Згідно з повідомленням, від одержаних тілесних ушкоджень хлопчик помер у машині «швидкої допомоги» по дорозі до райлікарні.

Також встановлено, що «водій шкільного автобуса в момент ДТП перебував за кермом своєї машини, коли троє дітей, зокрема загиблий учень, самостійно вийшли з автобуса й перебігали проїжджу частину дороги зліва направо по ходу руху автомобіля».

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) - карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Проводиться також службове розслідування, повідомили в облУВС.