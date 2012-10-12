Харківщина: карантин щодо дизентерії закінчиться 16 жовтня

У Богодухівському районі Харківської області навчальний процес у 20 школах і 4 дитячих садках, які були закриті через спалах дизентерія Зонне, відновиться у вівторок, 16 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказала перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Моісеєнко.

«Скоріше за все навчання розпочнеться у вівторок після того, як буде зроблена повна дезінфекція. Це буде сьогодні. Буде проведене повне дослідження бактеріологічне для того, щоб досягти повної безпечності саме в цих закладах», - сказала Р.Моісєнко.

Вона запевнила, що епідеміологічна ситуація в Богодухівському районі перебуває під контролем і жодного випадку тяжкого перебігу хвороби не зафіксовано.

«Жодного випадку з 6 жовтня тяжкого перебігу захворювання у дітей не відзначено. У всі дітей і дорослих, які потрапляли, був або середньої тяжкості перебіг захворювання або легке захворювання. 18 дітей взагалі не госпіталізували», - сказала Р.Моісеєнко.

Утім, перший заступник міністра зазначила, що тільки сьогодні до лікарів зі скаргою на кишкові розлади звернулося ще 7 осіб.

Р.Моісеєнко додала, що Міністерство охорони здоров’я притягне до відповідальності своїх працівників, які допустили спалах дизентерії у навчальних закладах Богодухівського району.

«Відбувається дуже серйозний розбір цих випадків. Вже порушено кримінальну справу. Там є суттєві порушення в цьому плані. Що стосується дисциплінарних впливів Міністерства охорони здоров’я (звільнень, доган), це буде ціла низка таких заходів, бо там, на жаль, були суттєві порушення, які вплинули на розвиток ситуації», - сказала Р.Моісеєнко.

Як повідомляв УНІАН, у Богодухівському районі Харківської області на гостру кишкову інфекцію, станом на 12 жовтня, вже захворіли 72 особи, у 20 з них виявлено дизентерію. Серед 72-х хворих 67 дітей, на стаціонарному лікуванні перебувають 54 особи, з них 49 - діти. Решта проходять лікування в домашніх умовах.

Рішенням державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Богодухівській райдержадміністрації з 12 жовтня тимчасово призупинено навчання у 20 школах та 4 дитсадках, в які продукти поставлялись приватним підприємцем М. В них проводиться остаточна дезінфекція. Вдома дітей оглядають бригади медиків. На сьогодні спалахом дизентерії охоплено 7 шкіл. З інших навчальних закладів пацієнти не звертались по допомогу.

За фактом спалаху хвороби прокуратурою району порушено кримінальну справу.