У Балті Одеської області 5-класник помер під час уроку

У райцентрі Балта Одеської області учень п`ятого класу помер під час уроку в місцевій середній школі №3.

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, вчора, 11 жовтня, на початку четвертого уроку, коли п`ятикласники вітали вставанням свого вчителя української мови, хлопчик раптово знепритомнів і впав.

Викликані до класу фельдшер школи, а потім і бригада «швидкої допомоги», незважаючи на зроблені реанімаційні заходи, не змогли привести хлопчика у свідомість. І констатували смерть учня.

Як зазначив в інтерв`ю УНІАН співробітник Балтського РВВС Владислав Андрюшков, який проводить перевірку обставин смерті п`ятикласника за шкільною партою, «ніщо не провіщало трагічної події. На здоров`я учень не скаржився, був відмінником навчання, мав авторитет серед ровесників, які обрали його старостою класу, виховувався у благополучній сім`ї».

«Зараз очікуємо на експертний висновок за результатами дослідження, яке проводиться Котовським бюро судово-медичної експертизи», - повідомив В.Андрюшков.