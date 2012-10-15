У Києві жінка потрапила в провал асфальту

У Києві жінка потрапила у провал асфальту, яке утворилося внаслідок пошкодження тепломережі на вулиці Єреванській, 29.

Жінка отримала незначні опіки рук та ніг 1 і 2 ступенів, а також перелом ключиці, повідомляє прес-служба ПАТ «Київенерго».

Підмивання асфальту сталося 13 жовтня о 21.10 у міжбудинковому проїзді на неосвітленій території. Температура теплоносія в утвореному проваллі становила 40-45° С.

Постраждала була доставлена у лікарню. За оцінками медиків, опіки не несуть загрози життю. Жінці надана медична допомога, зараз її готують до операції у зв`язку з отриманим переломом.

Місце провалу огороджено. Фахівцями проводяться ремонтні роботи з відновлення роботи тепломережі. Завершити ремонт планується до кінця сьогоднішнього дня. Тимчасово без теплопостачання перебувають мешканці 4 житлових будинків.

У компанії інформують, що тепломережа за вказаною адресою була прокладена у 1961 році.