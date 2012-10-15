На Чернігівщині виявлено 12 боєприпасів часів війни

На Чернігівщині виявлено та знищено 12 боєприпасів часів війни. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської ОДА.

Учора зранку поблизу с. Шестовиця Чернігівського району на відкритій території було виявлено артилерійський снаряд калібру 122 мм. Під час обстеження прилеглої території групою піротехнічних робіт Територіального управління МНС України у Чернігівській області було додатково виявлено 1 артилерійський снаряд калібру 85 мм, 1 артилерійський снаряд калібру 76 мм, 3 артилерійські снаряди калібру 45 мм, 1 мінометну міну калібру 50 мм, 2 ручні гранати РГД-33 та 3 підривники. Всі боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни.

Групою піротехнічних робіт ТУ МНС України у Чернігівській області опівдні всі вибухонебезпечні предмети знищено.