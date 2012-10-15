У Житомирі розшукують водія, що на смерть збив пішохода

У Житомирі невідомий на смерть збив пішохода, водія оголошено у розшук.

Як розповів УНІАН керівник прес-служби ДАІ України у Житомирській області Микола Яцкевич, ДТП сталося вчора, 14 жовтня, близько 20.00 на вулиці Андріївській.

"Невстановленим автомобілем скоєно наїзд на пішохода, місцеву мешканку, 1955 року народження",- уточнив М.Яцкевич.

"Внаслідок ДТП пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці пригоди. Автомобіль з місця пригоди зник. У скоєні ДТП обґрунтовано підозрюється автомобіль марки ГАЗ-3110, білого кольору, в якого розбитий передній бампер, покажчик повороту та деформований капот", - сказав М.Яцкевич. Наразі міліція за цим фактом проводить перевірку та розшукує водія автомобіля.