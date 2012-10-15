У Краматорську чоловік на смерть побив свою дружину

У Краматорську Донецької області чоловік на смерть побив свою дружину.

Як повідомили сьогодні в прес-службі Краматорського міського відділу міліції, правоохоронці отримали інформацію про те, що в одній з квартир міста на вулиці Карнаухова знаходиться труп жінки. Згодом було встановлено, що смертельні травми хазяйці квартири, працівниці одного з краматорських заводів, завдав її цивільний чоловік, який працював водієм автобуса.

За його словами, в той день вони з дружиною та її старшою дочкою від першого шлюбу з раннього ранку відзначали День міста. Увечері ж у родині вибухнув скандал: глава сім`ї нагадав дружині, що у них є кредитні зобов`язання, і якщо вони не обмежать споживання спиртного, справа може закінчитися погано, адже у них підростає ще і 8-річний син.

Але дружина стала сперечатися з чоловіком, на що чоловік відреагував кулаками.

Коли ж він зрозумів, що дружина не дихає, викликав «швидку» і міліцію. Судові медики виявили у загиблої тупу травму голови і грудної клітки, а після розтину визначили, що смерть настала від розриву печінки. Чоловік своєї провини не заперечував.

Стосовно підозрюваного порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 КК України (Вбивство), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.

Підозрюваний утримується в слідчому ізоляторі.